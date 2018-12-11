ليندمان يسخر من إصابات الأهلي بعد إقالته

ليندمان مدرب أحمال الأهلى كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال سخر الهولندي مايكل ليندمان المعد البدني السابق للأهلي من استمرار إصابات لاعبي الفريق رغم رحيله. وكتب ليندمان عبر حسابه بموقع تويتر: "أتمنى سرعة التعافي لصلاح محسن ، آسف للمشجعين كنت في هولندا لا توجهوا اللوم لي". سرعة التعافي لصلاح محسن ، آسف للمشجعين كنت في هولندا لا توجهوا اللوم لي". ونشر ليندمان خبر غياب سعد سمير مدافع الأهلي لمدة 4 أسابيع مؤكدًا أنه متواجد في هولندا ولا يجب توجيه اللوم له. وكان الأهلي قد حمل ليندمان مسئولية الإصابات وقرر إقالته من منصبه.

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