فريق الزمالك يلبي دعوة مريض السرطان

فريق الزمالككتب ـ مصطفى جويلي:
قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بتلبية رغبة أحمد عبدالفتاح والذي يعاني من مرض السرطان، وذلك بمشاهدة مران الفريق والتقاط صورة التذكارية مع اللاعبين.
يأتي ذلك بدعوة من محمودكهربا صانع ألعاب الفريق، والذي حرص في وقت سابق علي زيارة الطفل بالمستشفي تلبية لرغبته، كذلك وعده بحضور المران
وفي نفس السياق شهد المران اليوم أيضا، تواجد أحمد عبدالمنعم الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، وذلك تلبيه لرغبته أيضا حيث تواجد بصحبة والده والتقط الصور مع اللاعبين.
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