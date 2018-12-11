فريق الزمالك يلبي دعوة مريض السرطان

كتب ـ مصطفى جويلي:

قام الجهاز الفني لفريق الزمالك بتلبية رغبة أحمد عبدالفتاح والذي يعاني من مرض السرطان، وذلك بمشاهدة مران الفريق والتقاط صورة التذكارية مع اللاعبين.

يأتي ذلك بدعوة من محمود

كهربا صانع ألعاب الفريق، والذي حرص في وقت سابق علي زيارة الطفل بالمستشفي تلبية لرغبته، كذلك وعده بحضور المرانوالتقاط الصور مع الجهاز واللاعبين وهو ما تحقق اليوم.

وفي نفس السياق شهد المران اليوم أيضا، تواجد أحمد عبدالمنعم الشاب الذي يعاني من مرض السرطان، وذلك تلبيه لرغبته أيضا حيث تواجد بصحبة والده والتقط الصور مع اللاعبين.