مصر تحصد لقب البطولة العربية التاسعة للكانوى والكياك

حصد منتخب مصر للكانوى والكياك لقب البطولة العربية التاسعة والتي أقيمت بنادي التجديف بمحافظة الأقصر يومي 10 و 11 ديسمبر الجاري، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الأقصر المستشار مصطفى الهم.

وحقق المنتخب المصري المركز الأول برصيد 97 نقطة، بعدما حصد 30 ميدالية متنوعة بواقع 18 ذهبية و 8 فضيات و6 برونز، وجاء المنتخب الجزائري بالمركز الثاني بإجمالي 25 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميدليات ذهبية و 10 فضيات، 11 برونزية، في حين احتل منتخب العراق المركز الثالث برصيد 20 ميدالية متنوعة بواقع 4 ميداليات ذهبية، و 10 فضيات، و6 ميداليات برونزية.

وجاءت نتائج منتخب مصر كالتالي:

حيث حقق منتخب مصر ذهبية سباق 200 متر رباعي كياك ناشئين والذي يضم اللاعبين

علاء الدين أبو سمرة، وخالد محمد حسن ، ومحمود سعيد عوض، وأحمد السيد.

وحصد حسن أمجد برونزية فردي كانوى، وحققت اللاعبتان مروة فاروق وصفا فاروق ذهبية سباق الزوجي كانوى، 200م وحقق أحمد السيد برونزية الفردي كياك، في حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وسما فاروق على ذهبية سباق الزوجي كياك سيدات.

وحصد سيف سامح فضية سباق الفردي كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعي الكياك سيدات والمكون من فرح محسن وحبيبة محسن وآية عمرو وسهيلة جمال ذهبية منافسات 200 متر، وحققت صفا فاروق ذهبية سباق فردي الكانوى وحصل

اللاعب على حسن على برونزية الفردي كياك.

كما حقق الرباعي منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية سباق 200 متر كياك ، وحقق الثنائي خالد أبوالجود أحمد السيد فضية منافسات زوجي 200 متر كياك ناشئين، وحصدت روان مجدي ذهبية الفردي كياك ناشئات، وحقق الرباعي على حسن ومؤمن مهران و عمر حسن وعمرو أبوزيد ذهبية سباق رباعي الكياك رجال، كما حصد على حسن ومؤمن مهران ذهبية منافسات الزوجي كياك رجال، وحصد الثنائي عبدالرؤوف سلمان وجلال أسامة ذهبية منافسات الزوجي كانوى رجال.

وحققت مروة فاروق فضية سباق 200 متر فردي كانوى، كما حققت اللاعبتان فرح محسن وحبيبة محسن ذهبية الزوجي كياك ناشئات.

وكان منتخب مصر الوطنى قد احتل المركز الأول خلال منافسات اليوم الأول بالبطولة، برصيد 15 ميدالية متنوعة بواقع 8 ذهبيات و 3 فضيات و 4 برونز، واحتل منتخب تونس المركز الثاني برصيد أربع ذهبيات في حين جاء منتخب الجزائر في المركز الثالث برصيد 13 ميدالية بواقع ذهبية وخمس فضيات و7 برونز ، وجاء في المركز الرابع المنتخب العراقي.

حيث حقق منتخب مصر ذهبية سباق 500 متر رباعي كياك ناشئين والذي يضم اللاعبين

علاء الدين أبو سمرة، ورضا محمد حسن ، ومحمد سعيد عوض، وأحمد السيد.

وحصد جلال أسامة برونزية سباق 500 متر فردي كانوى، وحققت اللاعبتان مروة فاروق وصفا فاروق ذهبية سباق الزوجي كانوى، وحقق أحمد السيد برونزية الفردي كياك، في حين حصلت اللاعبتان منة الله حسن وصفاء فاروق على ذهبية سباق الزوجي كياك سيدات.

وحصد اللاعب عبدالله يسري برونزية سباق الفردي كانوى ناشئين، وحصد فريق رباعي الكياك سيدات والمكون من فرح محسن وحبيبة محسن وآية عمرو وسهيلة جمال ذهبية منافسات 500 متر، وحققت مروة فاروق ذهبية سباق فردي الكانوى وحصل

اللاعب على حسن على فضية الفردي كياك.

كما حقق الرباعي منة الله حسن وسما فاروق وحبيبة محسن وفرح محسن ذهبية سباق 500 متر كياك ، وحقق الثنائي خالد محمود وعلاءالدين أبوسمرة ذهبية منافسات زوجي 500 متر كياك ناشئين، في حين حصلت منة الله حسن على فضية الفردي كياك سيدات، وحصدت روان مجدي ذهبية الفردي كياك ناشئات وحقق الرباعي على حسن ومؤمن مهران و أحمد خالد وعمرو أبوزيد ذهبية سباق رباعي الكياك رجال، كما حصد على حسن وعمرو أبوزيد فضية منافسات الزوجي كياك رجال، وحصد الثنائي عبدالله يسري وجلال أسامة ذهبية منافسات الزوجي كانوى رجال.

وحضر مراسم التتويج وقام بتسليم الميداليات للفائزين حافظ الغندور رئيس الاتحاد العربي للكانوى والكياك ومحمد السكري رئيس الاتحاد المصري والدكتور صالح عبدالمعطي رئيس نادي تجديف الأقصر ورؤساء الوفود المشاركة.

وحضر مراسم التتويج وقام بتسليم الميداليات والكؤوس للفائزين حافظ الغندور رئيس الاتحاد العربي للكانوى والكياك ومحمد السكري رئيس الاتحاد المصري والدكتور صالح عبدالمعطي رئيس نادي تجديف الأقصر ورؤساء الوفود المشاركة وأعضاء الاتحاد المصري.