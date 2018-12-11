أوين يكشف توقعاته لمباراتي ليفربول ضد نابولي وبرشلونة أمام توتنهام

كتبت - نور إبراهيم:

كشف لاعب مايكل أوين، أسطورة ليفربول وريال مدريد الإسباني السابق، توقعاته للمباريات التي من المقرر إقامتها اليوم في المجموعة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

قال أوين أنه منذ بداية موسم دوري الأبطال عام 1975، خسر برشلونة مرة واحدة فقط من أصل 30 مباراة

والتي كانت عام 2007 بينه وبين فريق ليفربول، وتوقع أن تنتهي مباراة برشلونة وتوتنهام بالتعادل الإيجابي 1-1، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

أما عن توقعاته لمباراة ليفربول ونابولي، فيعتقد أن ليفربول هو الفائز

في مباراة اليوم لأنه حيث أنه فاز في 18 مباراة متتالية في الدوري الأوروبي، بينما لم يفز نابولي في مبارياته الست الأخيرة، وستنتهي المباراة بنتيجة 1-0 لليفربول.

يذكر أن مباراة ليفربول ضد نابولي ستقام اليوم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتاج ليفربول تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، أو بفارق هدفين لحجز مقعده في دور الـ16.