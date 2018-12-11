- 1/2
- 2/2
كشف لاعب مايكل أوين، أسطورة ليفربول وريال مدريد الإسباني السابق، توقعاته للمباريات التي من المقرر إقامتها اليوم في المجموعة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
قال أوين أنه منذ بداية موسم دوري الأبطال عام 1975، خسر برشلونة مرة واحدة فقط من أصل 30 مباراةوالتي كانت عام 2007 بينه وبين فريق ليفربول، وتوقع أن تنتهي مباراة برشلونة وتوتنهام بالتعادل الإيجابي 1-1، بحسب ما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.
أما عن توقعاته لمباراة ليفربول ونابولي، فيعتقد أن ليفربول هو الفائز
يذكر أن مباراة ليفربول ضد نابولي ستقام اليوم في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويحتاج ليفربول تحقيق الفوز بهدف دون مقابل، أو بفارق هدفين لحجز مقعده في دور الـ16.
شكرا لقرائتكم خبر عن أوين يكشف توقعاته لمباراتي ليفربول ضد نابولي وبرشلونة أمام توتنهام على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .