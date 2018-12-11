شاهد.. أجواء حماسية مشتعلة في أنفيلد قبل قمة ليفربول ونابولي

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم، على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول بقيادة نجم الفريق محمد صلاح ورفاقه مباراة اليوم، طامعين في الفوز بالمباراة وحصد

الثلاث نقاط، لكن بشروط، الأول تسجيل هدف نظيف وعدم استقبال أهداف، أو في حالة حدوث ذلك يحتاج ليفربول للفوز بفارق هدفين.

ويشهد ملعب استاد أنفيلد أجواء حماسية مشتعلة قبل انطلاق القمة

المرتقبة، حيث يسعى جماهير الريدز لزيادة حماس لاعبيه من أجل الفوز على نابولي.

وقال كلوب في وقت سابق بأن النادي سيقيم جاهزية كل من مدافعي الفريق ديان لوفرين وماتيب، بينما أكد تعافي ساديو ماني من الإصابة جاهزيته للمباراة.

وطالب مدرب الريدز إلى حشد الجماهير أنفيلد لإيصال أجواء قوية وحماسية لا تصدق.

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