شاهد.. أجواء حماسية مشتعلة في أنفيلد قبل قمة ليفربول ونابولي

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يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي بنظيره نابولي الإيطالي، مساء اليوم، على ملعب أنفليد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
ويدخل ليفربول بقيادة نجم الفريق محمد صلاح ورفاقه مباراة اليوم، طامعين في الفوز بالمباراة وحصدالثلاث نقاط، لكن بشروط، الأول تسجيل هدف نظيف وعدم استقبال أهداف، أو في حالة حدوث ذلك يحتاج ليفربول للفوز بفارق هدفين.
ويشهد ملعب استاد أنفيلد أجواء حماسية مشتعلة قبل انطلاق القمة
وقال كلوب في وقت سابق بأن النادي سيقيم جاهزية كل من مدافعي الفريق ديان لوفرين وماتيب، بينما أكد تعافي ساديو ماني من الإصابة جاهزيته للمباراة.
وطالب مدرب الريدز إلى حشد الجماهير أنفيلد لإيصال أجواء قوية وحماسية لا تصدق.
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