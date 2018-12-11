رياضة | الغزل يؤدي مرانه الأساسي استعدادا للحمام بالقسم الثاني

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أدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تحت قيادة سمير كمونة المدير الفني مرانه الأساسي اليوم الثلاثاء علي ملعب الغزل استعدادا لمواجهة الحمام الخميس المقبل بالجولة قبل الختامية للدور الأول من دوري القسم الثاني للمجموعة الثالثة بحري.

وكان قد تم تأجيل المباراة بسبب سوء الأحوال الجوية، وعدم صلاحية الملعب للاقامة المبارة بسبب سقوط امطار الشتاء. عقد سمير كمونة المدير الفني اجتماعا مع اللاعيبين، ومحاضرة قبل انطلاق المران، وتحدث مع اللاعيبين عن أهمية المباراة المقبلة وضرورة تقديم أداء جيد والخروج بالثلاث نقاط. وبدأ مران الفريق بالجري حول الملعب وخاض اللاعبين فقرة تدريبات بدنية لرفع معدلات اللياقة البدنية تحت اشراف مدرب أحمال الفريق. وأعقب الفقرة البدنية خوض اللاعيبين فقرة تدريبات بالكرة قبل إجراء تقسيمة فنية قوية. وحرص مدرب الحراس علي تنظيم حصة تدريبية متنوعة لحراس المرمي تضم بعض الوحدات التدريبية الخاصة بالتصويبات والعرضيات. يذكر أن يغادر الفريق عصر الغد لمطروح، بعد اجراء تمرين خفيف وذلك للمبيت استعدادا للمباراة المقرر لها يوم الخميس.

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