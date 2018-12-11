رياضة | Liverpool vs Napoli .. يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي live | مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي online| كول كورة

محمد صلاح بث مباشر

وتوقف رصيد الليفر عند 6 نقاط من الفوز فى مباراتين والخساراة فى 3 لقاءات، ويأمل الفريق الإنجليزى فى تحقيق الانتصار من أجل مواصلة الحلم، كما يطمح فى حسم لاعبيه الكبار للقاء المرتقب أمثال اللاعب محمد صلاح وفيرمينو ومانى خط الهجوم النارى، وحقق ليفربول الفوز فى أخر لقاءاته الاستعدادية على فريق بورنموث بنتيجة 4-0 فى الأسبوع السادس عشر من الدورى الإنجليزى.

كورة لايف بث مباشر ليفربول

نابولى يسعى لنواصلة نتائجه الإيجابية ومحاولة الفوز خارج أرضه، يستعد فريق نابولى لخوض المباراة الأخيرة فى الجولة السادسة بدور المجموعات فى دورى الأبطال، ويطمح النيتزورى فى خطف انتصار كبير خارج أرضه من أجل مواصلة حلم، وكان نابولى قد تعادل فى الجولة الأولى مع ريد ستار الصيربى، وحقق الفوز على ليفربول فى الجولة الثانية، ثم تعادل مع باريس سان جيرمانزفى لقائى الجولة الثالثة والرابعة، وحقق الفوز على ريد ستار فى الجولة الخامسة، ويأمل فى تحقيق الفوز من أجل التأهل رسميا.

ويتصدر فريق نابولى ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من الفوز فى مباراتين والتعادل فى 3 ، ويسعى فريق نابولى لتخطى العقبة الأخيرة له فى دور المجموعات والتأهل الأوروبى والبحث عن تحقيق اللقب الغائب .

موعد مباراة ليفربول ونابولى والقنوات الناقلة للقاء

تلعب مباراة ليفربول ونابولى فى الجولة السادسة من دور المجموعات بالمجموعة الثالثة فى دورى الأبطال يوم الثلاثاء 11/12/2018، وتنطلق المباراة فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت القاهرة، وفى الساعة 23:00 بالتوقيت الدولى السعودى، وفى تمام الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش الدولي.

موعد مشاهدة ليفربول ونابولي فى البلاد العربية

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .