رياضة | يلا شوت يوتيوب bein sport: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (Mo Salah) | كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت يوتيوب bein sport: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (Mo Salah) | كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت يوتيوب bein sport: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (Mo Salah) | كورة لايف

يحل فريق نابولى ضيفا على منافسه ليفربول بالجولة الأخيرة من دور المجموعات فى المجموعة الثالثة بدورى الأبطال، ويأمل الأزورى فى تحقيق الفوز خارج أرضه بأى نتيجة أو التعادل فى اللقاء الحاسم، ويأمل نابولى فى مواصلة تصدره للمجموعة والتأهل للدور القادم، ويطمح الفريق فى تكرار انتصاره على منافسه والعودة لملعبه والاحتفال بين جماهيره بالتأهل.

ويتصدر فريق نابولى المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط من الفوز فى لقائين والتعادل فى 3 مباريات، وحقق فريق نابولى الفوز فى لقاء النجم الأحمر بالجولة الماضية بنتيجة 3-1، وحقق الفريق الفوز فى لقاءه الأخير بالكايتشو الإيطالى على فريق فروزينونى بنتيجة 4-0.

موعد مباراة نابولى وليفربول

تبدء مباراة نابولى وليفربول فى الجولة السادسة من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 11/12/2018، وتنطلق المباراة فى العاشرة مساء بتوقيت القاهره، وفى الحادية عشر بتوقيت السعودية الدولى، وفى الساعة الثامنة بالتوقيت الدولي غرينتش.

القنوات الناقلة للقاء نابولي وليفربول

تنقل مباراة نابولي وليفربول على قنوات bein sport الرياضية خلال منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى الأبطال، وتنقل المباراة على قناة hd1 بالإضافة استوديو تحليلي كبير يضم كبار نجوم التحليل للتعليق على أحداث المباراة وتحليل اللقاء.

يلا شوت يوتيوب bein sport: مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر رابط سريع بدون تقطيع (Mo Salah) | كورة لايف