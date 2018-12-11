رياضة | كورة اون لاين يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 (دوري ابطال اوروبا) Liverpool HD كورة ستار

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كورة اون لاين يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 (دوري ابطال اوروبا) Liverpool HD كورة ستار

يستضيف ليفربول اليوم في ملعب آنفيلد نظيره نابولي في مباراة المصير للريدز لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا بعد سلسة من الخسارات .

مباراة ليفربول ونابولي بدوري أبطال أوروبا

وتنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، وتذاع على قناة «beIN SPORTS HD 1».

ويتصدر نابولي المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، ويأتي في المركز الثاني باريس سان جيرمان بـ8 نقاط، ويحل ليفربول ثالثًا بـ6 نقاط، ويتذيل سرفينا زفيزدا المجموعة بـ4نقاط.

سيناريوهات تأهل ليفربول

– تعادل ليفربول أو خسارته أمام نابولي، يطيحان به رسميا خارج منافسة دوري أبطال أوروبا، إذ أن أفضل ما يمكن الوصول إليه حينها سيكون 7 نقاط أقل من نابولي وباريس سان جيرمان.

– فوز ليفربول على نابولي حتمي من أجل التأهل، لكن الفوز وحده لا يكفي لتأهل الريدز وله حالات معينة.

– فوز ليفربول بأي نتيجة بفارق هدفين يؤهله دون الدخول في الحسابات المعقدة.

– فوز ليفربول على نابولي بهدف نظيف يؤهله إلى الدور المقبل، بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى، وذلك لأن المواجهات المباشرة بين الفريق الإنجليزي والإيطالي ستكون متساوية، فكل منهما تغلب على الآخر بهدف نظيف على ملعبه، وبالنظر لفارق الأهداف سيتساوى الثنائي بـ +2 لكل منهما أيضا، لكن في هذه الحالة ستكون الأفضلية لليفربول، لأنه في المجمل سجل أهدافا أكثر من نابولي (سجل 9 أهداف مقابل 7 لنابولي).

أما في حال فوز ليفربول بفارق هدف واحد بنتائج مثل (2-1) أو (3-2) أو ما شابه فيتأهل وقتها نابولي على حساب ليفربول.

فبعد تساوي الثنائي في النقاط تكون الأفضلية للفريق الإيطالي بسبب المواجهات المباشرة.

وفي تلك الحالة يمكن لليفربول الصعود في حالتين، الأولى هي خسارة باريس سان جيرمان والثانية هي تعادل الفريق الفرنسي مع النجم الأحمر وذلك للأسباب التالية:

– خسارة باريس سان جيرمان تعني تجمد رصيده عند 8 نقاط بينما يتساوى ليفربول مع نابولي بـ 9 نقاط لكل منهما.

– تعادل باريس سان جيرمان مع النجم الأحمر، تتساوى الفرق الثلاثة بتسع نقاط لكل منهما، ويتم استبعاد نتائج الفرق مع النجم الأحمر.

في هذه الحالة سيصبح في رصيد ليفربول (6 نقاط) في صدارة المجموعة الثالثة، وسيتساوى نابولي وباريس سان جيرمان في عدد النقاط برصيد 5 نقاط لكل منهما، في هذه الحالة الأفضلية تكون لصاحب فارق الأهداف الأكبر بين نابولي وباريس سان جيرمان، والذي سيكون الفريق الفرنسي هو المستفيد بواقع +5 أهداف، بينما سيكون نابولي +2 في أفضل الحالات، وبالتالي يودع البطولة.

كورة اون لاين يلا شوت .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر 11-12-2018 (دوري ابطال اوروبا) Liverpool HD كورة ستار