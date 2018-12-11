رياضة | عاجل.. قناة الأهلي تزف مفاجأة سارة للجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. قناة الأهلي تزف مفاجأة سارة للجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت قناة الأهلى عن مفاجأة سارة للجماهير الحمراء بخصوص مباراة الفريق أمام جيما أبا جيفار الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأعلنت قناة الأهلي نقل مباراة الفريق ضد جيما جيفارا الاثيوبي في ذهاب دور الـ32 الإفريقي، والمقرر لها يوم الجمعة على ملعب برج العرب بشكل حصرى.

ومن المقرر أن يقام لقاء الأهلى وبطل إثيوبيا الجمعة المقبلة فى تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب.