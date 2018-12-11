رياضة | يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش
يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي اليوم في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب أنفيلد معقل الريدز في إطار الجولة السادسة والختامية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
ومن المنتظر أن يقود محمد صلاح نجم ليفربول تشكيل فريقه اليوم لمواجهة نابولي في دوري أبطال أوروبا.
تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي
حراسة المرمى: أليسون بيكر
خط الدفاع: أرنولد ، لوفرين ، فان دايك ، روبيرتسون
خط الوسط: فينالدوم ، هيندرسون ، ميلنر
خط الهجوم: محمد صلاح ، فيرمينيو ، ساديو ماني
يلا كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي مباشر (On live) عبر بي ان سبورت HD | Bein match بين ماتش
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