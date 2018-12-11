رياضة | سموحة يقترب من التعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سموحة يقترب من التعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى أحمد حمودي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الاتصالات من مسؤولو نادي سموحة، للحصول على خدماته خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

واقترب حمودي، من الرحيل عن صفوف الفريق نهاية العام الجاري، في ظل خروجه عن حسابات الجهاز الفني في أغلب مباريات الموسم.

ويُعد حمودي، واحدًا من أبناء سموحة قبل أن يقرر الرحيل للإحتراف الخارجي في نادي بازل السويسري.