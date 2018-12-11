رياضة | تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مسئولو نادى الزمالك عن أسعار تذاكر مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، وطبع النادي 10 آلاف تذكرة للجماهير التي ترغب فى حضور مباراة القطن التشادى بعدما أعلن المجلس الأبيض ، أن اللقاء سيشهد عودة الجمهور للمدرجات ، لأول مرة خلال الموسم الحالي عن طريق التذاكر وليس الدعوات .



وجاء أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى كالتالى :-



100 جنيه للمقصورة الرئيسية و 50 جنيه للدرجة الأولى و 40 جنيه للدرجة الثانية و 30 جنيه للدرجة الثالثة "الموحدة" .



وسيتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول ، غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحا.