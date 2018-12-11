رياضة | تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى كالتالى :-
100 جنيه للمقصورة الرئيسية و 50 جنيه للدرجة الأولى و 40 جنيه للدرجة الثانية و 30 جنيه للدرجة الثالثة "الموحدة" .
وسيتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول ، غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحا.
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