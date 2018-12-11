رياضة | البث المباشر لمباراة ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر | يلا شوت | كورة ستار| Bein Match

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البث المباشر لمباراة ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر | يلا شوت | كورة ستار| Bein Match

تقدم "الخليج 365 الرياضي"، بث مباشر لمباراة ليفربول الإنجليزي المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، أمام ضيفه نابولي الإيطالي والتي تقام فى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب " آنفيلد" ضمن فاعليات لقاء الاياب فى الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

موعد البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولى الايطالى بدورى أبطال اوروبا.

يمكن لمتابعي موقع "البوابة نيوز" مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول ونابولى الايطالى فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز -آرنولد

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - ساديو ماني.

ومن المنتظر ان يخوض الإيطالي كارلو انشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي المواجهة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: ديفيد اوسبينا.

في خط الدفاع: هيساي – راؤول البيول – كاليدو كوليبالي – ماريو روي.

في خط الوسط: خوسيه كاييخون – ألان – ماريك هامشيك – بيوتر زيلينيسكي.

في خط الهجوم: لورينزو انسيني ودريس ميرتينس.

ويذكر أن مباراة الذاهب بالجولة الثانية قد انتهت بخسارة الفريق الانجليزى بهدف احرزه اللاعب لورنزو إنسيني خلال الدقيقة الاخيرة من عمر المباراة.

شاهد بث مباشر لمباراة ليفربول ونابولي اليوم

البث المباشر لمباراة ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر | يلا شوت | كورة ستار| Bein Match