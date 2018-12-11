رياضة | ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري ابطال اوروبا 2019

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ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري ابطال اوروبا 2019
نقدم لزوارنا مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت كورة لايف، حيث يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-12-2018 على أرضية ملعب أنفيلد رود، وستكون مباراة ليفربول ضد نابولي في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.
يلا شوت مشاهدة ليفربول ونابولي مباشر اليوم، يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة، وفي المقابل يحتل فريق نابولي في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.
أما على صعيد بطولة دوري أبطال أوروبا وتحديداً المجموعة الثالثة، يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثالث في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 6 نقاط، وفي مقابل ذلك يحتل فريق نابولي في الوقت الحالي المركز الأول في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 9 نقاط.
وفي آخر أربع مباريات جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق نابولي على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في مباراتين، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تحقيق الانتصار في مباراة واحدة فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراة واحدة فقط أيضاً.
وفي آخر أربع مباريات جمعت بين الفريقين أيضاً، نجح فريق ليفربول في تسجيل 8 أهداف في شباك نظيره فريق نابولي، وفي مقابل ذلك نجح فريق نابولي في تسجيل هدفين فقط لا غير في شباك نظيره فريق ليفربول، علماً بأن آخر مواجهة جمعت بينهما عرفت فوز فريق نابولي بهدف وحيد دون مقابل.
ويُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول على مستوى جميع البطولات في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 12 هدفاً لمصلحة فريق الريدز سواء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في بطولة دوري أبطال أوروبا.
أما على الجانب المقابل يُعتبر الإيطالي لورينزو إنسيني هو هداف فريق نابولي على مستوى جميع البطولات في الموسم الحالي مثله مثل زميله البلجيكي دريس ميرتينيز، وذلك بعدما نجح كلاً منهما في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريق نابولي.
ننقل لكم بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي اليوم على يلا شوت الجديد كورة لايف اون لاين قبيل انطلاق المواجهة بقليل، متمنين لكم مشاهدة ممتعة وفوز فريقكم المفضل.
ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري ابطال اوروبا 2019
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