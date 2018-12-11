رياضة | ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري ابطال اوروبا 2019

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ليفربول - نابولي .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي لايف مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري ابطال اوروبا 2019

نقدم لزوارنا مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم يلا شوت كورة لايف، حيث يحل فريق نابولي الإيطالي ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق ليفربول الإنجليزي اليوم الثلاثاء 11-12-2018 على أرضية ملعب أنفيلد رود، وستكون مباراة ليفربول ضد نابولي في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

يلا شوت مشاهدة ليفربول ونابولي مباشر اليوم، يحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة، وفي المقابل يحتل فريق نابولي في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي مع امتلاكه في رصيده 35 نقطة.