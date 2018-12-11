رياضة | تعرف على تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي و"جيما" الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي و"جيما" الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ23 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة، مساء الجمعة المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، ظهر اليوم، الثلاثاء، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس لجنة المباريات، بحضور العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وممثلين من إدارات؛ الإعلام، والمباريات، والتسويق، والمشتريات. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة، وإجراءات دخول وخروج الجماهير، بما يضمن سلامتهم وخروج المباراة بالشكل اللائق، وبما يتناسب مع النادي الأهلي.

وأجرى العامري فاروق، نائب رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًا باللواء محمد شريف، مدير أمن الإسكندرية، من أجل تنسيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة. كما وجّه نائب رئيس النادي التحية لوزارة الداخلية، وقيادات أمن الإسكندرية، بعد المجهود الكبير المبذول لراحة الجماهير والحفاظ عليهم. وتقرر، خلال الاجتماع، فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي أمام الجماهير في الساعة السادسة مساء اليوم، الثلاثاء. وسيتم تخصيص منفذ بيع لأعضاء الجمعية العمومية، يوم الخميس القادم، بمقر النادي بالجزيرة. كما سيتم تخصيص منفذ بيع للجماهير بالإسكندرية، يوم الخميس.

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