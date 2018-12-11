رياضة | الجبلاية تخاطب القناة لتحمل إيجار ملعب المصري والداخلية (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تخاطب القناة لتحمل إيجار ملعب المصري والداخلية (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، خطابًا رسميًا إلى نادي القناة منذ قليل، يخطره فيه بتحمله كافة تكاليف لقاء المصري والداخلية، ضمن مباريات الدوري العام.
وكانت الجبلاية، قامت بنقل لقاء المصري والداخلية من ملعب الإسماعيلية بسبب الإصلاحات إلى ملعب هيئة قناة السويس.
وكان المصري البورسعيدي تعادل إيجابيًا مع الداخلية، بهدف لكل فريق ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري المصري الممتاز.
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