رياضة | koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ونابولي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | دوري ابطال اوروبا | Youtube

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يقول أنشيلوتي الذي قاد فريق تشيلسي الإنجليزي إلى الفوز بالدوري الأنجليزي عام 2010 أن الدوري الممتاز يتمتع بمنافسة كبيرة بين الفرق و يعتقد أن فريقه لن يكتفي بالدفاع امام ليفربول

و أكد انشيلوتي للصحفيين في تصريحات نشرها موقع فرانس 24: “الدوري الممتاز هو دائما دوري تنافسي. ليفربول لديه امكانية الفوز به.”

“بدأ بشكل جيد. و من الممكن أن يتمكن من القيام بذلك.”

“نحن نعرف ماذا يعني أن تكون على المحك. نحتاج إلى القيام بالخطوة الأخيرة للتأهل. سوف نأخذ هذه اللعبة على محمل الجد”

“انفيلد ملعب جميل. هنا تجد الجو هو الأفضل في العالم.”

“من المثير حقا أن أكون هنا. إن لاعبي الفريق إيجابيون لأن الجميع يريد اللعب في أفضل الملاعب في العالم.”

“ستكون مواجهة صعبة. إذا كنا أذكياء في المراحل الدفاعية و الهجومية، فسنمر.”

“لدينا أيضًا ميزة صغيرة في المجموعة. لقد تم صنع الكعكة الآن، نحتاج فقط إلى إضافة القليل من الكرز.”

و أضاف: “أعتقد أنه يمكننا الاعتماد على المباراة الأولى في نابولي. أعطانا ذلك الكثير من الثقة و نود أن نكرر الأداء”.

“من الواضح أنني لا أعرف ما الذي سيفعله ليفربول غدًا لكننا نعرف كيف يلعبون في ملعبهم.”

“لم نأت إلى هنا لنستريح. لقد جئنا لنري الجميع ما نحن قادرون على فعله “.

koora live | رابط يوتيوب سريع HD لمشاهدة ماتش ليفربول ونابولي اليوم بدون تقطيع | كورة لايف | دوري ابطال اوروبا | Youtube