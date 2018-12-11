رياضة | اليوم.. فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي و"جيما" الإثيوبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي و"جيما" الإثيوبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إنه قرر فتح باب الحجز الإلكتروني أمام الجماهير لتذاكر مباراة الأهلي وجيما الاثيوبي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم، الثلاثاء.

وأضاف المدير التنفيذي، أنه سيتم تخصيص منفذ بيع لأعضاء الجمعية العمومية، يوم الخميس القادم، بمقر النادي. كما سيتم تخصيص منفذ بيع للجماهير بالإسكندرية، يوم الخميس.

ويلتقي الأهلي وجيما الإثيوبي في السادسة من مساء الجمعة القادم، على ستاد الجيش ببرج العرب في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.