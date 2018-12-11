رياضة | شرط باسم مرسي يبعده عن الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط باسم مرسي يبعده عن الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشترط باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك الحصول على ٥ مليون جنيه في الموسم الواحد بعد العروض التي وصلت له من عدة أندية مصرية.

وقوبل طلب مرسي برفض من جانب الأندية التي اعتبرت المقابل المادي مغالاة فيه ولا يتناسب مع ميزانيتها.

ومنح الزمالك الحرية لمرسي في تحديد وجهته القادمة بعد قرار إعارته وعدم قيده في القائمة الأساسية للفريق

وكان باسم مرسي قد فسخ عقد إعارته مع نادي أبولون اليوناني مؤخرا ورفض الاستمرار مع فريقه هناك.