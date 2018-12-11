رياضة | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الخليج 365 لايف خدمة مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا حيث يحل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ضيفاً ثقيلاً على النجم الأحمر بلجراد الصربي (ريد ستار) وذلك مسا اليوم الثلاثاء والموافق 11- 12- 2018 ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيكون جمهور الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة الإثارة والمتعة بين باريس سان جيرمان بقيادة نجومه كيليان مبابي ونيمار وكافاني مع النجم الأحمر وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة، والحايدية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في مجموعته برصيد 8 نقاط بينما يتصدر نابولي المجموعة برصيد 9 نقاط وليفربول ثالثاً وفي رصيده 6 نقاط والنجم الأحمر رابعاً برصيد 4 نقط.

ويسعى فريق باريس سان جيرمان للفوز على النجم الأحمر لضمان التأهل إلى الدور التالي بصحبة نابولي أو ليفربول الذين ستجمعهما مواجهة نارية في نفس الجولة، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر البث المباشر على موقع الخليج 365 لايف.

وستكون مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر مذاعة مباشرةً وحصرياً عبر قناة بي إن سبورت 2 الرياضية beIN Sport 2 بصوت المعلق المتميز حفيظ دراجي، وكانت مباراة الذهاب بينهما قد انتهت بسداسية للفريق الباريسي.