رياضة | حصاد الفرعون المصري "محمد صلاح" في 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد الفرعون المصري "محمد صلاح" في 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إحدى أكبر الدوريات في العالم «البريميرليج» شهد كل مكان داخل الساحرة المستديرة على لاعب تغنى باسمه الجماهير وتصرخ على موسيقي أهدافه الحاسمة، فهو الفرعون المصري، محمد صلاح نجم نادي ليفربول الذي أصبحت تتنافس على ضمه الفرق الكبرى.

بعدما أدهش الإنجليز بمهارته وسحره داخل المستديرة فجعل برشلونة على أتم الاستعداد للتضحية بأفضل مهاجم في العالم من أجل الحصول على خدمات "مو"، فأصبح متواجد على منصات التتويج بين عمالقة كرة القدم حول العالم وأصبح من أهم اللاعبين العرب والأفارقة وأغلاهم سعرًا.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" انجازات محمد صلاح في عام 2018..

صلاح يحصل على جائزة الرياضي العربي المتميز:

حصل الفرعون المصري، محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، على جائزة الرياضي العربي المتميز خلال حفل إعلان جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

وقاد “مومو” فريقه ليفربول للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وذلك قبل أن يفشل في التتويج بالبطولة عقب الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني 3/1.

بعد ثلاثية واتفورد صلاح يحقق إنجازا جديدا

نجح محمد صلاح في تسجيل أول سوبر هاتريك (4 أهداف) له مع ناديه ليفربول ضد نادي واتفورد في المباراة التي أنتهت بفوز ليفربول بخماسية نظيفة.

ومعها أصبح صلاح أول لاعب عربي في التاريخ يحقق هذا الإنجاز ويحفر أسمه بحروف من ذهب.

بعد هدفه في مرمي كريستال بالاس صلاح يحقق إنجازا جديدا

اقتنص محمد صلاح لقب أكثر لاعب إفريقي تسجيلًا للأهداف في موسم واحد في الدوري الإنجليزي بعد هدفه في مرمي كريستال بالاس وأرتفع رصيده التهديفي حينها إلى 29 هدف وتساوي مع الإيفواري ديديه دروجبا.

أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في عدد مختلف من المباريات

نجح "مو" في أن يصبح أكثر لاعب يسجل في عدد مختلف من المباريات في الموسم في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 24 مباراة.

وفي السياق نفسه كسر صلاح رقم الهولندي روبن فان بيرسي الذي سجل في 21 مباراة مختلفة مع نادي ارسنال.

أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى

أقتنص محمد صلاح لقبًا جديدًا فهو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف بالقدم اليسرى في موسم واحد، وهو ثاني أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد مع ليفربول عبر التاريخ برصيد 44 هدفًا بعد أسطورة النادي أيان راش الذي سجل 47 هدفًا.

صلاح وحده يساوي ثلاثة أندية

سجل محمد صلاح أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أكثر من ثلاثة أندية في البطولة، وهي ويست بروميتش ألبيون 31 هدفاً، وسوانزي سيتي 28 هدفاً، وهدرسفيلد تاون 28 هدفاً.

صلاح وانجاز جديد مع ليفربول

بعدما نجح محمد صلاح في العودة من جديد إلى مستواه المعتاد داخل ملاعب الإنجليز وسجل ثلاثة أهداف"هاتريك" في شباك بورنموث أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في شباك بورنموث خلال 3 مباريات متتالية.

الفرعون يدخل قائمة العشرة لهدافي ليفربول

رفع محمد صلاح رصيد أهدافه مع ليفربول في الدوري الإنجليزي إلي 42 هدفًا ليدخل قائمة العشرة لاعبين الأكثر تسجيلًا لليفربول في "البريميرليج" عبر التاريخ، ويحتل المرتبة رقم 9، متفوقًا على الثنائي فيرمينيو وماكمانمان.