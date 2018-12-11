رياضة | عاجل.. الأهلي يرصد التعاقد مع صفقة القرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرصد التعاقد مع صفقة القرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل بغداد بونجاح مهاجم السد القطري والمنتخب الجزائري الأول، ضمن قائمة اللاعبين المرشحين للانتقال للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة (يناير القادم).

وعرض أحد وكلاء اللاعبين على نادى الأهلى، التعاقد مع بونجاح، لتدعيم خط الهجوم فى يناير، بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار في الدوري القطري.

ويحظى بونجاح بمتابعة من جانب جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، لتحديد موقفه من ارتداء القميص الأحمر، فى حالة الاتفاق على الأمور المادية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم سوبر لتعويض الرحيل المحتمل للمغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، فى يناير.

وأكد بونجاح في تصريحات صحفية أنه تلقي نعم تلقيت عروضًا احترافيه في الفترة الأخيرة، موضحًا والأمر يرجع إلى إدارة نادي السد وهى صاحبة القرار في البقاء أو الرحيل بالنسبة له.