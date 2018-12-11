رياضة | شادي محمد: أزمة الأهلي الحقيقية في العامل البدني وكثرة الإصابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شادي محمد: أزمة الأهلي الحقيقية في العامل البدني وكثرة الإصابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد شادي محمد، قائد النادي الأهلي الأسبق، أن أزمة القلعة الحمراء الحقيقية هي العامل البدني وكثرة الإصابات.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات»: "في أزمة حقيقية في الحمل البدني في تدريبات النادي الأهلي، ويجب عقد جلسة مع مدرب الاحمال ومعرفة السبب وراء تكرر الإصابات العضلية".
وتابع: "لو تم ثبات ان المدرب البدني مقصر يجب رحيله عن الفريق فورا، لأن الوضع يزداد سوءا داخل الفريق".
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