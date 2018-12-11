رياضة | شادي محمد: غاضب من نشر إدارة الأهلي صور اللاعبين أثناء التوقيع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شادي محمد: غاضب من نشر إدارة الأهلي صور اللاعبين أثناء التوقيع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى شادي محمد، قائد النادي الأهلي الأسبق، غضبه من نشر إدارة الأهلي لصور اللاعبين اثناء التوقيع معهم.

وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد طارق اضا: "هل ضم صفقة جديدة في الأهلي أصبح فخر، يجب على المسئولين إدراك انهم يعملوا داخل القلعة الحمراء".

وتابع: "شرف لأي لاعب في مصر أن ينضم للاهلي، فمن الطبيعي أن يكون هو من يتفاخر بالتوقيع وليس العكس".

وأضاف: "التصوير مع اللاعبين مسئولية المركز الإعلامي، وليس المسؤولين، والأغرب أن كل الصفقات أصبحت متاحه في كل المواقع والبرامج ويتم تسريب كواليس الصفقات بسهولة".