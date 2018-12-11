رياضة | حصاد 2018 | تعرف على الجوائز التي حصل عليها اللاعبين في عام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018 | تعرف على الجوائز التي حصل عليها اللاعبين في عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بات العام الحالي 2018 على وشك الانتهاء، وقد شهد هذا العام عدة أحداث بارزة، كان على رأسها كأس العالم 2018 في روسيا، وحفل الأفضل في أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية، وقد شهدت تلك الأحداث الكبرى بروز العديد من النجوم، الذين نجحوا في خط الأضواء من الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" حصادًا للجوائز التي حصل عليها اللاعبين هذا العام، في مونديال روسيا وحفل الأفضل في أوروبا وحفل الأفضل في العالم ، على النحو التالي :
*جوائز مونديال روسيا 2018 :
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن أسماء الفائزين بالجوائز الفردية في مونديال روسيا 2018، عقب مباراة نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا التي أقيمت على ملعب “لوجنيكى”، وانتهت بفوز فرنسا بنتيجة 4-2.
وحصل الكرواتي لوكا مودريتش، على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018، وذلك لقيادة منتخبه للمباراة النهائية في المونديال لأول مرة، وذلك لتسجيله هدفين وصناعة هدف في المونديال، يليه في المركز الثاني إيدين هازارد، لاعب المنتخب البلجيكي، وفي المركز الثالث أنطوان جريزمان، لاعب المنتخب الفرنسي.
وتوج كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب صاعد، وكانت جائزة أفضل هداف للاعب الإنجليزي هاري كين، وذلك لإحرازه 6 أهداف، ويليه في المركز الثاني أنطوان جريزمان، وفي المركز الثالث روميلو لوكاكو، فيما كانت جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال لحارس المنتخب لبلجيكي تيبو كورتوا.
*جوائز الأفضل - جائزة الأفضل في أوروبا "من فيفا" 2018 :
واصل الكرواتي لوكا مودريتش تألقه وفاز بلقب أفضل لاعب كرة قدم في العالم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فيما حصل المصري محمد صلاح على جائزة "بوشكاش" التي يمنحها الاتحاد لأفضل هدف لعام 2018.
وتفوق مودريتش على منافسيه البرتغالي كريستيانو رونالدو وصلاح، بعد موسم حافل حقق فيه العديد من الإنجازات.
وحقق مودريتش مؤخرا لقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب في أوروبا بعد منافسه مع رونالدو وصلاح أيضا، فضلا عن نيله جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا، ودوره المهم في تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي.
واكتفى صلاح بلقب جائزة "بوشكاش"، عن الهدف الذي سجله لليفربول في مرمى إيفرتون، بالموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز، على 9 أهداف أخرى كانت تتنافس على الجائزة.
وقدم صلاح موسما رائعا في الدوري الإنجليزي الممتاز، جمع فيه لقبي الهداف وأفضل لاعب، وفي دوري أبطال أوروبا لعب دورا مهما في وصول ليفربول إلى النهائي.
وأعلن الفيفا فوز الفرنسي ديدييه ديشامب بلقب أفضل مدرب في العالم، بينما جائزة أفضل حارس مرمى فذهبت إلى البلجيكي تيبو كورتوا.
وحصل الفرنسي رينالد بيدرو المدير الفني لفريق السيدات في ليون الفرنسي، على لقب أفضل مدرب في كرة القدم النسائية.
وذهبت جائزة أفضل جمهور لمشجعي منتخب بيرو، الذين تكبدوا عناء ماديا كبيرا وقطعوا مسافة طويلة لمتابعة المنتخب في مونديال روسيا 2018.
واختار الفيفا فريق العام المكون من:
حارس المرمى: دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي وإسبانيا).
المدافعون: داني ألفيس (باريس سان جرمان الفرنسي والبرازيل)، رافايل فاران وسيرجيو راموس ومارسيلو (ريال مدريد وفرنسا وإسبانيا والبرازيل على الترتيب).
لاعبو الوسط: مودريتش (ريال مدريد وكرواتيا) ونغولو كانتي (تشلسي الإنجليزي وفرنسا)، وإيدن هازارد (تشلسي وبلجيكا).
المهاجمون: ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني والأرجنتين)، كيليان مبابي (باريس سان جرمان وفرنسا)، ورونالدو (ريال مدريد/يوفنتوس الإيطالي والبرتغال).
وحصلت البرازيلية مارتا على جائزة الفيفا لأفضل لاعبة في العالم لعام 2018.
*جائزة الكرة الذهبية 2018 "من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الفرنسية":
فاز لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، ليصبح أول لاعب غير الثنائي الأسطوري ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو يحصل على الجائزة منذ عام 2007.
ويعد لاعب الوسط مودرتيش، البالغ من العمر 33 عامًا، والذي ساعد كرواتيا في الوصول إلى نهائي كأس العالم في روسيا في الصيف، أول لاعب كرواتي يفوز بالجائزة المرموقة، التي يصوت عليها الصحفيون.
وفي أمسية تاريخية في باريس، شهد الحفل تكريم امرأة لأول مرة منذ تدشين الجائزة عام 1956، حيث توجت النجمة الأسترالية آدا هيجيربيرج بالكرة الذهبية.
الجدير بالذكر أنه منذ أن توج البرازيلي كاكا كأفضل لاعب في العالم في عام 2007، فاز ميسي ورونالدو بجائزة الكرة الذهبية بخمس مرات، ولم يفز أي شخص آخر بالجائزة أكثر من ثلاث مرات.
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