رياضة | حصاد 2018 | تعرف على الجوائز التي حصل عليها اللاعبين في عام 2018

بات العام الحالي 2018 على وشك الانتهاء، وقد شهد هذا العام عدة أحداث بارزة، كان على رأسها كأس العالم 2018 في روسيا، وحفل الأفضل في أوروبا، وجائزة الكرة الذهبية، وقد شهدت تلك الأحداث الكبرى بروز العديد من النجوم، الذين نجحوا في خط الأضواء من الثنائي الأسطوري كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" حصادًا للجوائز التي حصل عليها اللاعبين هذا العام، في مونديال روسيا وحفل الأفضل في أوروبا وحفل الأفضل في العالم ، على النحو التالي :

*جوائز مونديال روسيا 2018 :

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” عن أسماء الفائزين بالجوائز الفردية في مونديال روسيا 2018، عقب مباراة نهائي كأس العالم بين كرواتيا وفرنسا التي أقيمت على ملعب “لوجنيكى”، وانتهت بفوز فرنسا بنتيجة 4-2.

وحصل الكرواتي لوكا مودريتش، على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم روسيا 2018، وذلك لقيادة منتخبه للمباراة النهائية في المونديال لأول مرة، وذلك لتسجيله هدفين وصناعة هدف في المونديال، يليه في المركز الثاني إيدين هازارد، لاعب المنتخب البلجيكي، وفي المركز الثالث أنطوان جريزمان، لاعب المنتخب الفرنسي.

وتوج كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي، بجائزة أفضل لاعب صاعد، وكانت جائزة أفضل هداف للاعب الإنجليزي هاري كين، وذلك لإحرازه 6 أهداف، ويليه في المركز الثاني أنطوان جريزمان، وفي المركز الثالث روميلو لوكاكو، فيما كانت جائزة أفضل حارس مرمى في المونديال لحارس المنتخب لبلجيكي تيبو كورتوا.