بعد تتويج لوكا مودريتش بالجائزة.. ما هي حقيقة تصويت الصحفي الوهمي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، بجائزة الكرة الذهبية عن عام 2018، والتي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول”، وذلك بعد منافسة مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

صحيفة بجزر القمر، أثارت الجدل عن هوية الصحفي الممثل لبلادها في قائمة ترشيحات أفضل لاعب في العالم بجائزة “فرانس فوتبول” حول صحة عملية التصويت.

الصحيفة، نقلت في تقريرها شهادة صحفي محلي يُدعى تويمينو عبدو، الذي نفى وجود صحفي ببلاده يحمل اسم عبدو بوينة: “في هذا الشأن كان هناك صحفيين رياضيين، الأول للنسخة الفرنسية اسمه عبدول يوسف وشريف أوسيني للنسخة العربية من ذات الموقع”.

”فرانس فوتبول” كانت قد أشارت إلى أن عبدو بوينة، الذي يعمل لصالح موقع ALBaladcomores كان ممثلاً لصحفي جزر القمر؛ حيث جاءت ترشيحاته في الجائزة كالتالي: “مبابي، مودريتش، كريستيانو رونالدو، هازارد، محمد صلاح”.

تقرير صحيفة جزر القمر، أشار إلى أن موقع ALBaladcomores أُغلق منذ 6 سنوات تقريبًا.