رحيم ستيرلينج يعاني من العنصرية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج، لاعب وسط مهاجم فريق مانشستر سيتي، لهتافات عنصرية من جانب جمهور فريق تشيلسي، أثناء مباراة الفريقين، خلال التقاطه للكرة خلف المرمى بالقرب من جماهير “البلوز”.

اللاعب نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” قائلاً: أنا لست من هؤلاء الأشخاص الذين يتحدثون بكثرة، ولكن عندما أريد أن أوضح أمرًا ما سأتكلم.. بغض النظر عن الهتافات التي تم إطلاقها في مباراة تشيلسي، يمكنك أن ترى ردة فعلي، كل ما أفعله هو أن أضحك، لأنني لا أنتظر معاملة أفضل من ذلك.

ستيرلينج حمل الصحافة الإنجليزية، السبب وراء العنصرية في الملاعب، مشيرا إلى أنها تتعامل مع اللاعب ذو البشرة البيضاء بطريقة مختلفة عن اللاعب صاحب البشرة السمراء.

مهاجم السيتي أضاف، لدينا لاعبان توسين أدارابيويو وفيل فودين، لاعبا السيتي، بدآ مسيرتهما مع الفريق نفسه، كلاهما فعل الشيء الصحيح، وهو شراء منزل جديد لأمهاتهم اللواتي وضعن الكثير من الوقت والحب لكي يصلوا إلى هذا المستوى.

ستيرلينج تابع: لكن انظروا كيف أوصلت الصحف البريطانية رسالة بشأن دافع اللاعب صاحب البشرة السوداء، ودافع اللاعب صاحب البشرة البيضاء، أعتقد أن هذا شيء غير مقبول على الإطلاق، اللاعبان بريئان ولم يفعلا شيئاً خاطئاً.

واختتم: ولكن يظهر هذا فقط بالطريقة التي تمت فيها كتابة الخبر، هذا الشاب صاحب البشرة السوداء يُنظر إليه في ضوء سيئ، مما يساعد على تغذية العنصرية والسلوك العدواني.

نادي تشيلسي الإنجليزي أكد في بيان له، أنه ستتم مراجعة لقطات مصورة بعد مزاعم بشأن توجيه أحد مشجعيه ألفاظا عنصرية للّاعب رحيم سترلينج، خلال مواجهة الفريقين.

وفي وقت لاحق حدد نادي تشيلسي هوية مشجعه الذي أساء إلى رحيم سترلينج وقال تشيلسي: إنه أبلغ اسم مشجعه إلى الشرطة للتحقيق معه؛ بعدما راجع لقطات مصورة بعد مزاعم بشأن توجيه أحد مشجعيه لألفاظ عنصرية إلى اللاعب.

وانتشر فيديو لمشجع يصيح أمام سترلينج عندما توجه لإحضار الكرة خلف المرمى وأظهرت اللقطات توجيهه عبارات نابية وعنصرية إشارة إلى لون بشرته.