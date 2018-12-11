كيليان مبابي يبرئ نفسه أمام ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على المركز الرابع كأفضل لاعب في العالم خلال حفل الكرة الذهبية الذي أقيم مؤخرا، وفاز بالمركز الأول الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد.

كيليان مبابي تبرأ من تصريحات نسبت له، بأنه قال إنه يمكن أن يتفوق على ليونيل ميسي، نافيا أنه قال ذلك.

تقارير صحفية، كانت قد زعمت أن مبابي قال في تصريحات له: إن مهاجم برشلونة ليونيل ميسي، لاعب استثنائي جدا، لكنني لازلت أعتقد أنني يمكن أن أكون أفضل منه في خلال 3 أو 4 سنوات إن استمريت في العمل بجد.

التصريحات التي أثارت الجدل نسبت إلى مبابي البالغ من العمر 19 عاما، في أعقاب حصوله على المركز الرابع في سباق جائزة “الكرة الذهبية”، متفوقا على ميسي صاحب الـ 31 عاما الذي حل خامسا.. إلا أن نجم منتخب فرنسا وبطل النسخة الأخيرة من كأس العالم، رد على هذه التقارير بالنفي القاطع.

مهاجم باريس سان جيرمان استخدم حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” للتعليق على خبر يحمل تصريحاته المزعومة، وقال: لم أقل ذلك أبدا.. ميسي موضع كل احترامي وإعجابي.

يشار إلى أن خبراء كرة القدم يرشحون مبابي، لأن يصبح أفضل لاعب كرة قدم في العالم في المستقبل القريب، لاسيما مع نهاية سيطرة الثنائي كريستيانو رونالدو صاحب الـ 33 عاما وميسي على الجوائز الفردية في عالم اللعبة.