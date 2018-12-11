طبيب الأهلي يكشف إصابة سعد سمير ويعلن غيابه لمدة 4 أسابيع

يغيب سعد سمير مدافع الأهلي عن الفريق لمدة 4 أسابيع بسبب تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية.

وغادر اللاعب مواجهة طلائع الجيش يوم الأحد في الدوري بعد إصابته في العضلة الخلفية التي حرمته من استكمال المباراة.

وشارك صاحب الـ29 عاما خلال الموسم الجاري في 7 مباريات بالدوري مع الأهلي.

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