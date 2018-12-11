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شكرا لقرائتكم مانشستر سيتى يفقد سيلفا 3 أسابيع للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تلقى فريق مانشستر سيتى ضربة قوية بعد الإعلان عن مدة غياب ديفيد سيلفا نجم خط وسط "السيتزين"، عقب الإصابة التى تعرض لها ضد تشيلسى فى المباراة التى جمعت الطرفين السبت الماضى، وإنتهت بفوز الأخير بثنائية نظيفة ضن منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة البريميرليج.
أشارت شبكة "سكاى سبورت"الإنجليزية، إلى أن ديفيد سيلفا سيغيب عن مانشستر سيتى لمدة 3 أسابيع لمعاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال مباراة تشيلسى الأخيرة، وتم إستبداله فى الدقيقة 68 من عمر اللقاء ونزول جوندوجان بديلاً له.
ويعد ديفيد سيلفا واحد من العناصر الأساسية فى تشكيل بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى وبالتأكيد سيؤثر غيابه بالسلب على هجوم "السيتى". جدير بالذكر أن مانشستر سيتى سيواجه غداً،الأربعاء، هوفنهايم فى ختام منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا هذا الموسم.
ديفيد سيلفا فى لقاء تشيلسى
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