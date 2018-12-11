شكرا لقرائتكم جوارديولا يساند ستيرلينج ضد العنصرية وينفى التفكير فى ساؤول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى عن نجمه رحيم ستيرلينج، بعد تعرضه لعبارات عنصرية خلال مواجهة السيتى أمام تشيلسى، التى أقيمت يوم السبت الماضى، وانتهت بفوز البلوز بهدفين فى الجولة الـ16 من الدورى الإنجليزى.

وتحدث جوارديولا فى المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، والخاص بمواجهة هوفنهايم الألمانى غدا الأربعاء فى ختام دور المجموعات بدورى الأبطال، قائلا "العنصرية موجودة فى كل مكان، اليوم مع المهاجرين واللاجئين وكيف نتعامل معهم،على الرغم من أن أجدادنا كانوا لاجئين، إنها فى كل مكان علينا أن نكافح كل يوم، وأنا أقدر ما فعله تشيلسى، ولو حدث نفس الأمر في نادينا كنا سنفعل الشئ نفسه".

ورد جوارديولا حول سؤال عن التقارير الأسبانية التي قالت أن مانشستر سيتي سيدفع 150 مليون يورو لتفعيل الشرط الجزائى بعقد لاعب وسط أتلتيكو مدريد، ساؤول نيجيز، قائلا "إنه لاعب رائع ولكننا لسنا مهتمين به، إنه لاعب فى أتلتيكو وسيبقى هناك لفترة طويلة".