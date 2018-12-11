شكرا لقرائتكم اجتماع تنسيقى بالأهلى لمباراة جيما الأثيوبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد اليوم ،الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي لمباراة الأهلي وجيما الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها في السادسة، مساء الجمعة المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي ورئيس لجنة المباريات، بحضور العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، وممثلين من إدارات؛ الإعلام، والمباريات، والتسويق، والمشتريات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد فتح الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة، وإجراءات دخول وخروج الجماهير، بما يضمن سلامتهم وخروج المباراة بالشكل اللائق، وبما يتناسب مع النادي الأهلي.

وأجرى العامري فاروق، نائب رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًا باللواء محمد شريف، مدير أمن الإسكندرية، من أجل تنسيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، كما وجّه نائب رئيس النادي التحية لوزارة الداخلية، وقيادات أمن الإسكندرية، بعد المجهود الكبير المبذول لراحة الجماهير والحفاظ عليهم.