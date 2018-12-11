شكرا لقرائتكم الانتاج يتقدم بهدف فى الشوط الأول أمام الانتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي التي تجمعهما حاليًا علي ستاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق الحربي بهدف دون رد.

قدم الفريقين أداء ممتع خلال الـ 45 دقيقة الأولي، ونجح محمد مسعد فى إحراز هدف التقدم للإنتاج الحربي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء، وكاد أن يحرز محمد محمود هدف التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 14.

كما أهدر محمد هلال هدف محقق لدجلة بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم فى الدقيقة 37، كما أنقذ محمد عبد المنصف حارس دجلة مرماه من هدف ثاني محقق كاد أن يحرزه موسي دياوارا فى الدقيقة 44.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًت وتلقت شباكه 15 هدفًا.