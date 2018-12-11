شكرا لقرائتكم قبل الرحيل.. أرقام فييرا مع الدراويش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحل فريق الإسماعيلى مع دقات التاسعة مساء اليوم الثلاثاء ضيفاً ثقيلاً على نظيره الرجاء المغربى باستاد محمد الخامس فى إطار مباريات إياب دور الستة عشرة للبطولة العربية، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت فى الإسماعيلية بالتعادل السلبى، ويحتاج الدراويش للفوز بأى نتيجة أو التعادل الإيجابى لاستمرار المنافسة على اللقب العربى هذا الموسم

وتعد مباراة الليلة هى المباراة الأخيرة للبرازيلى يوسف فييرا مع الدراويش بعد أن أبلغ إدارة الاسماعيلى بعزمه الرحيل عن منصبه لظروف أسرية، وقضى فييرا 68 يومًا على رأس القيادة الفنية للدراويش، حيث تولى المدرب البرازيلى تدريب الدراويش فى 4 أكتوبر الماضى، خلفًا للمدرب الجزائرى خير الدين مضوى.

وقاد فييرا الإسماعيلى فى 10 مباريات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر 3 وسجل الدراويش تحت قيادته 12 هدفًا وتلقت شباكه 7 أهداف.