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شكرا لقرائتكم تعرف على اسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى بالكونفيدرالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حدد مسئولو نادى الزمالك، أسعار تذاكر مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية .
وقام مسئولو الزمالك بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور مباراة القطن التشادى بعدما أعلن المجلس الأبيض ، أن اللقاء سوف يشهد دخول الجمهور للمدرجات ، لأول مرة خلال الموسم الحالي عن طريق التذاكر وليس الدعوات .
وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى كالتالى :-
100 جنيه للمقصورة الرئيسية و 50 جنيه للدرجة الأولى و 40 جنيه للدرجة الثانية و 30 جنيه للدرجة الثالثة "الموحدة" .
وأوضح مجلس الزمالك ، بأنه سوف يتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول ، غدا الاربعاء في تمام الساعة الثامنة صباحا ، موضحا أن التذاكر المطروحة للبيع سوف تشتمل درجة أولى وتانية و موحدة و مقصورة .
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