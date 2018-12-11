شكرا لقرائتكم برشلونة يتراجع عن مواجهة جيرونا في ميامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - خرجت خطط الدوري الإسباني لكرة القدم لإقامة مباراة في الولايات المتحدة الشهر المقبل عن مسارها، بعدما سحب برشلونة، الذي كان من المقرر أن يواجه جيرونا في ميامي، دعمه للمباراة عقب اجتماع لمجلس إدارته مساء الاثنين.

ووقعت إدارة الدوري الاسباني اتفاقا مدته 15 عاما مع شركة الترفيه ريليفنت سبورتس في أغسطس من أجل الترويج للمسابقة في أميركا الشمالية.

وتضمنت الصفقة إقامة مباراة واحدة في الموسم بالدوري الإسباني على أراض أميركية، وكان من المنتظر أن يلتقي جيرونا مع جاره الكتالوني برشلونة يوم 26 يناير على ملعب ميامي دولفينز المنافس في دوري كرة القدم الأميركية.

وواجه الاقتراح معارضة من الاتحاد الإسباني لكرة القدم والاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي، ويبدو دعم برشلونة الآن في تراجع مع عدم استطاعة الأطراف المعنية التوصل لاتفاق.

وقال برشلونة في بيان: مجلس إدارة نادي برشلونة قرر سحب رغبته في اللعب ضد جيرونا في ميامي بعدما لاحظ الافتقار للتوافق المحيط بالاقتراح.

وواصل: برشلونة كان ولا يزال يرغب في الذهاب إلى ميامي من أجل خوض مباراة في الدوري الإسباني، وقبل بتقسيم الإيرادات على أندية الدرجتين الأولى والثانية، لكن بينما لا تستطيع كل الأطراف المعنية التوصل لاتفاق فإن هذا المشروع لا يمكن أن يزدهر.

وقلل مصدر قريب من المفاوضات من أهمية هذه الانتكاسة، وأبلغ رويترز بأن الوقت ضيق على الأرجح من أجل إقامة المباراة الشهر المقبل مضيفا أن من المحتمل إقامتها في وقت ما خلال العام القادم.