شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحجز الإلكترونى لتذاكر مباراة الأهلي و«جيما» الإثيوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، إنه تقرر فتح باب الحجز الإلكترونى أمام الجماهير لتذاكر مباراة الأهلى وجيما الإثيوبي، فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء اليوم، الثلاثاء. وبدأ فتح باب الحجز الإلكترونى منذ قليل.

وأضاف المدير التنفيذي فة تصريحات إعلامية، أنه سيتم تخصيص منفذ بيع لأعضاء الجمعية العمومية، بعد غدٍ الخميس بمقر النادي، كما سيتم تخصيص منفذ بيع للجماهير بالإسكندرية فى نفس اليوم.