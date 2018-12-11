شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مسئولو نادى الزمالك، أسعار تذاكر مباراة القطن التشادى يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . وقام مسئولو الزمالك بطبع 10 آلاف تذكرة للجماهير الراغبة فى حضور مباراة القطن التشادى بعدما أعلن المجلس الأبيض أن اللقاء سوف يشهد دخول الجمهور للمدرجات لأول مرة خلال الموسم الحالى عن طريق التذاكر وليس الدعوات . وجاءت أسعار تذاكر مباراة الزمالك والقطن التشادى كالتالى: 100 جنيه للمقصورة الرئيسية و50 جنيهًا للدرجة الأولى و40 جنيهًا للدرجة الثانية و30 جنيهًا للدرجة الثالثة "الموحدة". وأوضح مجلس الزمالك أنه سوف يتم بيع تذاكر المباراة بممر الملك فاروق المطل على شارع جامعة الدول، غدًا الأربعاء فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، موضحًا أن التذاكر المطروحة للبيع سوف تشتمل درجة أولى وثانية وموحدة ومقصورة .

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