شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف تفاصيل الاجتماع التنسيقي لمباراة جيما الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عُقد اليوم، الثلاثاء، الاجتماع التنسيقى لمباراة الأهلى وجيما الإثيوبى فى ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها فى السادسة، مساء الجمعة المقبلة، على استاد الجيش ببرج العرب برئاسة العامرى فاروق، نائب رئيس النادى ورئيس لجنة المباريات، بحضور العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادي، وممثلين من إدارات الإعلام والمباريات والتسويق والمشتريات.

وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وموعد فتح الحجز الإلكترونى لتذاكر المباراة، وإجراءات دخول وخروج الجماهير، بما يضمن سلامتهم وخروج المباراة بالشكل اللائق، وبما يتناسب مع النادى الأهلي.

وأجرى العامرى فاروق، نائب رئيس النادي، اتصالًا هاتفيًا باللواء محمد شريف، مدير أمن الإسكندرية، من أجل تنسيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، كما وجّه نائب رئيس النادى التحية لوزارة الداخلية، وقيادات أمن الإسكندرية، بعد المجهود الكبير المبذول لراحة الجماهير والحفاظ عليهم.