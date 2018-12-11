شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف البطولة الأفريقية للجمباز الإيقاعي المؤهلة لطوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للجمباز، التي عقدت مؤخرًا فى أذربيجان، على هامش اجتماع الاتحاد الدولى للعبة، استضافة مصر البطولة الأفريقية 2020 المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 للجمباز الإيقاعي بإجماع أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي .

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولى للجمباز، قد اعتمدت النسبة المقررة للمرأة بتمثيل يصل لـ30% فى مناصب المكتب التنفيذى.

ويمثل مصر فى أعمال الجمعية العمومية، الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، ويرافقه نهى عبد الوهاب نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعى فى الاتحاد الدولى، ونهاد زايد المدير التنفيذى للاتحاد.

وتشهد اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولى، مناقشة تعديلات اللوائح الخاصة باللعبة، وإقرارها من جانب أعضاء الجمعية العمومية، ما سيؤثر على شكل رياضة الجمباز خلال السنوات المقبلة.