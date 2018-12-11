شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإنتاج يتقدم على دجلة بهدف فى شوط أول "ممتع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادي دجلة والإنتاج الحربي التي تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم الفريق الحربي بهدف دون رد.

قدم الفريقان أداء ممتعا خلال الـ 45 دقيقة الأولى، ونجح محمد مسعد فى إحراز هدف التقدم للإنتاج الحربي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء، وكاد أن يحرز محمد محمود هدف التعادل للفريق الدجلاوى فى الدقيقة 14.

كما أهدر محمد هلال هدفا محققا لدجلة بعدما سدد كرة رأسية مرت بجوار القائم فى الدقيقة 37، كما أنقذ محمد عبد المنصف حارس دجلة مرماه من هدف ثان محقق كاد أن يحرزه موسي دياوارا فى الدقيقة 44.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.