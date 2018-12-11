شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. انطلاق بطولة الدبلوماسيين الثانية للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق يوم السبت المقبل وللعام الثانى على التوالى منافسات بطولة الدبلوماسيين الثانية للجولف بعد النجاح الذى تحقق فى البطولة الأولى فى العام الماضى.

يشارك فى البطولة 28 فريقًا يمثلهم 112 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على الجوائز المقدمة بنك الإسكان والتعمير.

ومن جانبه صرح رئيس اللجنة العليا المنظمة ولوس اميجوس جلال الغر بأن البطولة تستهدف تعريف السفراء والدبلوماسيين العاملين فى مصر بالسياحة الرياضية المصرية والخدمات التى يتم تقديمها والمقومات الموجودة وذلك من أجل نقلها الى مواطنيهم فى بلادهم لتشجيع السياحة إلى مصر بالإضافة إلى توطيد العلاقات المصرية مع تلك الدول وبين السفراء والدبلوماسيين الأجانب مع بعضهم البعض.