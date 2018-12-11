شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يتصدر قائمة اللاعبين المؤهلين لبطولة بي جي مورجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر على فرج، لاعب وادى دجلة والمصنف الثانى عالميًا، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة فى نهائيات البطولات التى تنظمها الجمعية العالمية لمحترفى الإسكواش، وذلك بعد خوض نهائى بطولات قطر كلاسيك وهونج كونج وبلاك بول المفتوحة.

كما حجز كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى والمصنف التاسع عالميًا، مقعدًا فى ذات القائمة، وذلك بعد فوزه ببطولة بلاك بول المفتوحة، والتى تعد واحدة من أكبر 7 بطولات فى اللعبة.

وتوج كريم عبد الجواد ببطولة بلاك بول بعد تغلبه على ثلاث مصريين يسبقوه فى التصنيف العالمي، وهم محمد الشوربجى المصنف الأول، على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثاني، طارق مؤمن المصنف الرابع.

ووفقًا للجمعية العالمية لمحترفى الإسكواش، فقد تأهل كل من على فرج، كريم عبد الجواد، محمد الشوربجى للمشاركة فى بطولة جى بى مورجان، والتى تستضيفها مدينة نيو يورك فى 16 يناير 2019 وحتى 24 من نفس الشهر، وتعد هذه البطولة أول بطولة من فئة البلاتينيوم فى العام الجديد.

فيما يبقى طارق مؤمن المصنف الرابع ومحمد أبو الغار المصنف العاشر، ضمن قائمة المرشحين للبطولة.