شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. آخر أهداف مواجهات الإسماعيلى والرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع دقات التاسعة من مساء اليوم يلتقى الإسماعيلى مع نظيره الرجاء المغرب فى إياب دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية، باستاد محمد الخامس.

كانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبى وأقيمت باستاد الإسماعيلية.

وسبق والتقى الإسماعيلى مع فريق الرجاء فى عام 2015 ببطولة كأس اتحاد شمال أفريقيا وخسر فيها الدراويش بهدف دون رد أحرزه محمد بولدينى لاعب الرجاء وقتها.

يذكر أن فييرا المدير الفنى للفريق أعلن أن هذه المباراة هى الأخيرة له مع الدراويش لظروف خاصة بالاضافة إلى سوء نتائج الدراويش فى الفترة الأخيرة.