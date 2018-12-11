شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حارس الإنتاج يحرم محمد محمود من إحراز هدف التعادل لدجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدى عامر عامر، حارس مرمى فريق الإنتاج الحربى، لتسديدة محمد محمود لاعب وادى دجلة، التى كاد أن يحرز منها هدف التعادل لفريقه فى الدقيقة 14 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد بترو سبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وتواجد فى التشكيل محمد محمود ديفندر الفريق الدجلاوى الذى انتقل للأهلى رسميًا لمدة 4 سنوات ونصف.

وتقدم محمد مسعد للإنتاج الحربي فى الدقيقة 7 من عمر اللقاء.

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.