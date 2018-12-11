شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة فاركو وجزيرة مطروح 48 ساعة بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات القسم الثانى بـ اتحاد الكرة برئاسة خالد كامل، تأجيل مباراة الجزيرة بمطروح وفاركو، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث عشر لدورى القسم الثانى والتى كان مقررا إقامتها الخميس 20 ديسمبر. ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 22 ديسمبر بدلاً من الخميس بمركز شباب مطروح. يذكر أن الفريق المطروحى أطاح بفريق المصرى البورسعيدى من بطولة كأس مصر.

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