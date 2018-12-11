شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلبى رغبة مريض سرطان بحضور المران والتقاط صورة تذكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بتلبية رغبة أحمد عبد الفتاح الذى يعانى من مرض السرطان، فى مشاهدة مران الفريق والتقاط صورة تذكارية مع اللاعبين.



لاعبو الزمالك مع مريض السرطان

جاء حضور عبد الفتاح لتدريبات الزمالك، بدعوة من محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق، الذي حرص فى وقت سابق على زيارة الطفل فى المستشفى تلبيه لرغبته، وقد وعده بحضور المران والتقاط الصور مع الجهاز واللاعبين وهو ما تحقق اليوم.



مريض السرطان مع جهاز الزمالك واللاعبين

وفي السياق نفسه، شهد المران اليوم أيضًا، تواجد أحمد عبد المنعم الذي يعاني من مرض السرطان، وذلك تلبية لرغبته أيضًا حيث تواجد بصحبة والده والتقط الصور مع اللاعبين.