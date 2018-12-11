شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإنتاج يتقدم على وادى دجلة بعد 7 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد مسعد لاعب الإنتاج الحربى هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة بالدقيقة 7 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز. ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدفًا فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الرابع برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 8 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا.

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